Esporte Grêmio vence RB Bragantino em jogo marcado por atrito entre Maicon e Renato David Braz e Orejuela fizeram os gols do Grêmio. Hurtado balançou as redes pelo Bragantino

O Grêmio venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 nesta segunda-feira (2), em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação fraca do time gaúcho foi salva pela defesa, que marcou os gols diante do clube de Bragança Paulista. David Braz e Orejuela fizeram os tentos do Grêmio, enquanto Hurtado balançou as redes pelo Bragantino. Além da estreia de Die...