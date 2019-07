Esporte Grêmio vence o Bahia em Salvador e está na semifinal da Copa do Brasil Na partida de ida das quartas de final, realizada em Porto Alegre, na semana passada, os dois times empataram por 1 a 1

O Grêmio calou mais de 45 mil pessoas na Arena Fonte Nova na noite desta quarta-feira ao garantir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil com uma vitória sobre o Bahia, por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado por Alisson, no segundo tempo. Na partida de ida das quartas de final, realizada em Porto Alegre, na semana passada, os dois times empat...