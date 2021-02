Esporte Grêmio vence o Athletico-PR e garante vaga na próxima Libertadores Athletico, 9º colocado com 50 pontos, apenas cumpre tabela na última rodada contra o Sport

O Grêmio venceu o Athletico-PR por 1 x 0, na noite deste domingo (21), e garantiu uma vaga na próxima Libertadores. O único gol da partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão foi marcado no segundo tempo por Thaciano. Com o resultado, o Grêmio subiu para a sexta colocação, agora com 59 pontos. O Athletico-PR ainda tinha esperanças de classificação até os 43 min...