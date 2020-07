Esporte Grêmio vence Inter em clássico com 'torcida virtual' na volta do Gaúcho Jean Pyerre marcou, de falta, o gol da vitória por 1 a 0, pela quarta rodada do returno da competição

O Grêmio venceu o Inter na retomada do Campeonato Gaúcho. Na noite desta quarta-feira (22), Jean Pyerre marcou, de falta, o gol da vitória por 1 a 0, pela quarta rodada do returno da competição, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O jogo que marcou a retomada do futebol durante a pandemia de novo coronavírus teve 'torcida virtual' como destaque. Com cinco ...