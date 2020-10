Esporte Grêmio vence Coritiba graças a início avassalador e acaba jejum de 4 jogos Os gols do jogo foram de Luiz Fernando e David Braz para os gaúchos e Nathan descontou. Robson, do Coxa, chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento

O Grêmio venceu o Coritiba, por 2 a 1, nesta quarta (7) em Porto Alegre. O resultado, do jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, veio graças ao início avassalador: dois gols em 10 minutos. Depois, o time paranaense cresceu, dominou e pressionou a equipe de Renato Gaúcho. O placar encerra sequência de quatro partidas sem vitória no Brasileirão. Os gols d...