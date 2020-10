Esporte Grêmio vence Botafogo por 3 a 1 em jogo com 'lei do ex', expulsão e golaço Vitória faz o Grêmio chegar a 20 pontos. O Botafogo estaciona nos 18

O Grêmio venceu o Botafogo por 3 a 1, nesta quarta (14), em duelo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo na Arena do Grêmio dá fôlego ao time gaúcho na busca por arrancada e encerra de vitórias do alvinegro. A partida ficou marcada pelos gols de jogadores com passagem pelo clube do outro lado do campo. Houve, ainda, cartão vermelho a Diego Souza e golaço...