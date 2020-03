Esporte Grêmio vence América de Cali na Colômbia em sua estreia na Libertadores Os gols da partida foram marcados por Victor Ferraz e Matheus Henrique, destaque do time em Cali, tanto pela bela finalização como pela atuação no meio-campo

A 20.ª participação do Grêmio na Copa Libertadores começou do modo ideal. Na Colômbia, o dono de três títulos continentais conseguiu esfriar a euforia da torcida local e marcou um gol em cada tempo para derrotar o América de Cali por 2 a 0, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pela primeira rodada do Grupo E, nesta terça-feira. Os gols da partida foram marcados po...