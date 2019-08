Esporte Grêmio usa a velocidade para bater o Athletico-PR e encerrar jejum no Brasileiro O placar faz com que o time de Porto Alegre, envolvido ainda nas disputas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, respire um pouco no certame de pontos corridos, agora com 21 pontos

Atuando com reservas, o Grêmio mudou suas características para superar o Athletico-PR neste sábado, por 2 a 1, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acostumados a tocar a bola com paciência, os comandados de Renato Gaúcho desta vez apostaram na velocidade e acabaram bem-sucedidos na tarefa de encerrar, em casa, o jejum de cinco jogos sem vitória d...