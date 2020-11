Esporte Grêmio terá volta de titulares contra o Cuiabá pela Copa do Brasil Para o duelo desta quarta, o técnico Renato Gaúcho deve promover o retorno de atletas que foram poupados contra o Fluminense como Vanderlei, Victor Ferraz, Pedro Geromel, Cortez, Lucas Silva e Diego Souza

O Grêmio inicia a disputa das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), em jogo de ida contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 19h. Em seu melhor momento na temporada, o time gaúcho não perde há um mês e vem de um importante triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, pelo Nacional. Na Copa do Brasil, a vaga nas quartas foi definida após d...