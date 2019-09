Esporte Grêmio terá baixas contra Goiás, mas conta com Everton Cebolinha Técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Leonardo, Pedro Geromel e Kanneman

O técnico Renato Gaúcho tem três baixas para o jogo deste domingo (15), contra o Goiás, em Porto Alegre. O lateral Leonardo, ex-Vila Nova, com lesão no joelho direito, os zagueiros Pedro Geromel, com distensão muscular, e Kannemann, com dores no tornozelo, são desfalques certos para o confronto. Rafael Galhardo, David Braz e Paulo Miranda, respectivamente, serão os substitutos....