Esporte Grêmio tem jogo do Gaúcho remarcado e jogará quatro vezes em dez dias A maratona envolve partida atrasada do Gauchão, jogos da reta final da fase de classificação e o duelo com o Independiente Del Valle (EQU), pela Libertadores

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou nesta quinta-feira (8) as datas das próximas partidas do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. O time de Renato Portaluppi terá de atuar quatro vezes, somando Estadual e Copa Libertadores, em um intervalo de dez dias, com jogos nesta sexta (9), na quarta (14), na sexta seguinte (16) e no dia 18. A maratona envolve partida atrasa...