Esporte Grêmio sofre para bater o Fortaleza com gol aos 44 do segundo tempo

Não foi neste sábado que o Grêmio praticou o bom futebol frequentemente prometido por seu técnico, Renato Gaúcho, mas ao menos a equipe conseguiu dar uma respirada na tabela. A vitória de 1 a 0 arrancada contra o Fortaleza aos 44 minutos do segundo tempo em Caxias do Sul foi, acima de tudo, um desafogo para os gaúchos na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. É que o ...