Esporte Grêmio sofre, mas vence com gol no fim e decide o returno contra o Inter Classificação só foi assegurada aos 46 minutos do segundo tempo com um gol de Luciano

Em jogo animado, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 4 a 3, neste domingo (2), na Arena, e conquistou vaga na final do returno do Campeonato Gaúcho. A classificação só foi assegurada aos 46 minutos do segundo tempo com um gol de Luciano. O adversário na decisão será o Internacional, que também neste domingo goleou o Esportivo por 4 a 0. O clássico acontece na qua...