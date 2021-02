Esporte Grêmio se reúne com Renato, mas ainda não tem definição sobre futuro A equipe gaúcha demonstrou interesse na permanência no treinador, mesmo que o ídolo tenha perdido unanimidade internamente

A negociação para Renato Portaluppi continuar no Grêmio começou oficialmente. Nesta terça-feira (23), o treinador conversou com Romildo Bolzan Jr., presidente do clube, sobre a permanência para 2021. O encontro não rendeu desfecho, para renovação ou para saída. A previsão é que as partes voltem a tratar do assunto nos próximos dias. Grêmio e Renato, inicialmente, queria...