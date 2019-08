Esporte Grêmio se iguala ao São Paulo como maior semifinalista do Brasil na Libertadores É 10.ª vez que a equipe gaúcha chega nessa fase da competição

A classificação do Grêmio na Copa Libertadores, com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na terça-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, marcou um recorde para o Brasil na competição continental. Em sua 19.ª Libertadores na história, o time gaúcho jogará pela 10.ª vez nesta fase e, assim, se igualou ao São Paulo como representante brasileiro com m...