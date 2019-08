Esporte Grêmio renova com Jean Pyerre até 2023 e fixa multa de mais de R$ 500 milhões

Um dia depois de marcar o belo gol de falta que definiu a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na noite de quarta-feira, em Porto Alegre, pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil, o meia Jean Pyerre, do Grêmio, assinou nesta quinta a prorrogação do seu contrato até dezembro de 2023. Formado desde a sua infância na base gremista, o jogador de 21 anos ...