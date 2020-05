Esporte Grêmio 'recupera' atividade cancelada de segunda e conclui semana de treinos Com foco na recuperação do condicionamento, os preparadores físicos instruíram os atletas a trabalhar em um circuito montado com seis estações, onde os jogadores passavam por obstáculos

A segunda semana de treinos do Grêmio em meio à pandemia do coronavírus chegou ao fim na manhã deste sábado (16) no CT Luiz Carvalho, com uma atividade física para três dos seis grupos em que o elenco foi dividido. Assim, esses jogadores "recuperaram" o trabalho que não foi realizado na última segunda-feira. Naquela data, o Grêmio cancelou a atividade do período ...