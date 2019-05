Esporte Grêmio perde para o Ceará, segue sem vencer e na zona de rebaixamento Em cinco jogos, os gaúchos acumulam três derrotas, dois empates e nenhuma vitória

O Grêmio não consegue decolar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time gaúcho perdeu para o Ceará, por 2 a 1, no Castelão, em duelo válido pela quinta rodada. Com isso, o time gaúcho segue sem vencer e na zona de rebaixamento. Antes de a bola rolar, o técnico Renato Gaúcho voltou a falar que o Grêmio se recuperaria na competição. Com a bola rolando, porém, o ti...