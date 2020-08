Esporte Grêmio perde para o Caxias, mas conquista o Campeonato Gaúcho Clube tricolor não conquistava o Campeonato Gaúcho três vezes seguidas desde os títulos de 1988, 1989 e 1990

O Grêmio é tricampeão gaúcho. Neste domingo (30), mesmo que tenha perdido de virada para o Caxias por 2 a 1, ergueu a taça em razão da vitória por 2 a 0 no jogo de ida. Laércio e Bruninho marcaram para o Caxias. Diego Souza fez o gol do Grêmio. Foi o sétimo título em quatro anos. A lista tem a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, a Recopa e o Gaúcho em 201...