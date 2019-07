Esporte Grêmio oficializa contratação do atacante Luciano, ex-Fluminense Atacante goiano será jogador do tricolor gaúcho até o fim de 2022

A diretoria do Grêmio oficializou nesta segunda-feira a contratação do atacante Luciano, que deixou o Fluminense para suprir a baixa de Felipe Vizeu no time gaúcho. O clube de Porto Alegre adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos, que assinou contrato até dezembro de 2022. Luciano vinha defendendo o Fluminense, para o qual estava emprestado pelo Legané...