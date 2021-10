Esporte Grêmio não reage em primeiro jogo sem Felipão e perde para o Fortaleza Resultado recuperou o time de Juan Pablo Vojvoda após derrota para o Flamengo

O Fortaleza venceu o Grêmio por 1 a 0 nesta quarta-feira (13), no Castelão, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yago Pikachu fez o único gol do jogo, já no segundo tempo. A vitória recuperou o time de Juan Pablo Vojvoda após derrota para o Flamengo e lhe garantiu o terceiro lugar na tabela. Pelo lado gremista, a derrota frustrou a tentativa do tim...