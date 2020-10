Esporte Grêmio marca cedo, bate o Juventude e abre vantagem na Copa do Brasil

O Grêmio venceu o Juventude por 1 a 0 nesta quinta-feira (29), na Arena, em duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida se resolveu logo no início, com gol de Isaque, e foi administrada pelo time de Porto Alegre. O resultado dá ao clube tricolor o direito de jogar por qualquer vitória ou empate no confronto de volta, na próxima quinta (5), em Cax...