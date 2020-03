Esporte Grêmio libera base, mas confirma treino do time principal nesta terça A manutenção dos treinos contrasta com a decisão de outros grandes clubes do País. Em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo liberaram seus jogadores

Na contramão dos grandes clubes do Brasil, o Grêmio decidiu manter normalmente os treinos do time principal, apesar da pandemia do novo coronavírus. O grupo vai se reapresentar nesta terça-feira para seguir com as atividades em campo e na academia. Já as equipes da base foram liberadas, assim como funcionários em faixas de risco. "Até que haja uma definição clara do ca...