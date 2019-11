Esporte Grêmio joga mal e perde novamente para o Athletico-PR na Arena da Baixada O resultado negativo evitou que o Grêmio garantisse a classificação antecipada para a fase de grupos da Copa Libertadores

O reencontro do Grêmio com o Athletico-PR após perder a semifinal da Copa do Brasil foi para ser esquecido. Nesta quarta-feira, o time gaúcho foi dominado pelo adversário e perdeu por 2 a 0, na Arena da Baixada, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado negativo evitou que o Grêmio garantisse a classificação antecipada para a fase de grupos da Copa Lib...