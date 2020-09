Esporte Grêmio joga cheio de desfalques contra a Universidad Católica Com quatro pontos, o Grêmio é o vice-líder do Grupo E, liderado pelo Inter, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols

Após uma pausa de seis meses, o Grêmio retoma sua campanha na Copa Libertadores, contra a Universidad Católica, cheio de desfalques. A partida acontece nesta quarta-feira (16), às 21h30, no estádio San Carlos de Apoquindo, na região metropolitana de Santiago, no Chile. Titulares no empate por 1 a 1 com o Fortaleza no domingo (13), pelo Brasileiro, Maicon, com...