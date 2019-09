Esporte Grêmio goleia no Independência e deixa o Cruzeiro em situação delicada na tabela Everton foi o destaque tricolor em Belo Horizonte ao marcar dois gols

Com direito a gol de letra de Diego Tardelli e inspirado nas grandes atuações de Alisson e Éverton, o Grêmio derrotou o Cruzeiro por 4 a 1, na manhã deste domingo, no Estádio Independência, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Grêmio soma 25 pontos e começa a entrar na briga por uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro, por outro lado, contin...