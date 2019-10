Esporte Grêmio goleia em Belo Horizonte, sobe para o G6 e amplia crise do Atlético-MG Time mineiro estaciona nos 31 pontos, na parte intermediária da tabela

Tranquilo, leve em campo e despreocupado, o Grêmio dominou e goleou o Atlético-MG neste domingo (13) por 4 a 1, fora de casa, no Independência, subiu para o grupo dos seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e aumentou a pressão no time mineiro. Além de ampliar a crise, a derrota em casa eleva ainda mais a pressão sobre o técnico Rodrigo Santana. Ele ficou p...