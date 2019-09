Esporte Grêmio faz 6 a 1 no Avaí, iguala maiores goleadas do Nacional e vence 4ª seguida Na próxima rodada, o Grêmio vai enfrentar o Fluminense, domingo, às 16 horas, no Maracanã. No mesmo dia e horário, o Avaí recebe o Bahia na Ressacada, em Florianópolis

Com um futebol envolvendo, de toques rápidos e eficiente nas finalizações, o Grêmio goleou o Avaí por 6 a 1, nesta quinta-feira à noite na sua arena, em Porto Alegre, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho conquistou a sua quarta vitória seguida, a sua melhor sequência nesta edição da competição, e assumiu a sétima posição, com 34 p...