Esporte Grêmio faz 3 a 0 no Botafogo e reage bem após ser arrasado pelo Fla em semifinal

O Grêmio não se abateu com a eliminação na semifinal da Copa Libertadores. Quatro dias depois da queda para o Flamengo, amargada com uma arrasadora goleada por 5 a 0 no Maracanã, o time gaúcho se reabilitou no Brasileirão ao derrotar o Botafogo por 3 a 0, em partida neste domingo, na arena gremista, pelo 28ª rodada da competição. Com o resultado, o Grêmio ficou na sé...