Esporte Grêmio faz 2 a 0 no Athletico-PR e fica perto da final da Copa do Brasil Para a partida da volta, Everton, autor de uma assistência nesta quarta-feira (14), levou amarelo e está suspenso

Se no Brasileirão o Grêmio não brilha, nas competições de mata-mata a equipe de Renato Gaúcho segue mostrando força. Na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre, o time gaúcho fez valer o mando de campo contra o Athletico-PR, venceu por 2 a 0 e ficou perto da final da Copa do Brasil. Everton e André foram os destaques do jogo. Mesmo se sofrer uma derrota por 1 a 0 no...