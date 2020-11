Esporte Grêmio faz 1 a 0 no Fluminense de Odair e vence quinto jogo seguido É a quinta vitória seguida do tricolor gaúcho, que agora tem 30 pontos. Clube carioca está com 32, em 5º lugar

O Grêmio venceu o quinto jogo seguido. Hoje (8), o time de Renato Gaúcho fez 1 a 0 no Fluminense, gol de Pepê, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O resultado levou o time gaúcho ao oitavo lugar, com 30 pontos. Já o Flu parou com 32 e ocupa a quinta posição. Foi a quinta vitória seguida do time de Renato Gaúcho. A lista já tinha dois jog...