Grêmio falha atrás, não cria e perde para Católica na volta da Libertadores

O Grêmio falhou muito no setor defensivo e perdeu para a Universidad Católica (CHI) por 2 a 0 nesta quarta-feira (16), no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Os gols do time chileno foram marcados por Zampedri e Pinares, em um intervalo de três minutos, já perto do fim da etapa inicial. Com a derrota, ...