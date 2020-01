Esporte Grêmio entra em acordo com o Coritiba e anuncia o goleiro Vanderlei, ex-Santos Anúncio veio por meio de uma brincadeira no Twitter do clube gaúcho, que postou a bandeira da Holanda ao lado da caneta. Em outra publicação, desfez o mistério anunciando: "Van Der Lei"

Ativo no mercado, o Grêmio acertou com mais um reforço. Na manhã deste sábado, o clube gaúcho anunciou a contratação do goleiro Vanderlei, que estava no Santos. O jogador de 35 anos assinou contrato de duas temporadas e chega para resolver o problema na meta do time tricolor. Para viabilizar a contratação do jogador, o Grêmio chegou a um acordo com o Coritiba, d...