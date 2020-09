Esporte Grêmio encara chilenos e quer ir além de supremacia regional Com sete pontos, o Grêmio é o vice-líder do Grupo E - a ponta pertence ao Inter, que tem o mesmo número de pontos e melhor saldo de gols.

Não fossem os jogos contra times do Rio Grande do Sul, o Grêmio teria vencido apenas um de seus 10 últimos compromissos. Em busca de uma nova identidade, a equipe de Renato Gaúcho tem alternado momentos bons com jornadas bem complicadas. E nesta terça-feira (29), mais uma vez será testada fora de sua zona de conforto. O Grêmio enfrenta a Universidad Católica, do Chi...