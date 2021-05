Esporte Grêmio empata Gre-Nal, confirma vantagem e é tetracampeão do Gaúcho Ferreira marcou o gol do Grêmio e Rodrigo Dourado empatou para o Inter. Ao longo do clássico, o domínio trocou de mãos várias vezes. E os gols saíram justamente quando o outro lado se apresentava melhor

O Grêmio conquistou neste domingo (23), diante do Internacional, o quarto título seguido do Campeonato Gaúcho. A taça veio com empate, pelo placar de 1 a 1, na Arena do Grêmio. O resultado confirmou a vantagem gremista, obtida na semana passada, com vitória de 2 a 1 no estádio Beira-Rio. O Gre-Nal 432 foi marcado pela tensão, seja pelo bate-boca e expulsão de Rafinha e...