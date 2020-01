Esporte Grêmio empata com Juventus e embola Grupo 21 da Copa São Paulo Com o empate, Grêmio e Juventus dividem a liderança da chave com quatro pontos cada

O Grêmio não conseguiu a classificação antecipada à 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e ficou apenas no empate por 1 a 1 contra o Juventus, neste domingo (5). Assim, as vagas do Grupo 21 para a próxima etapa do torneio serão decididas na última rodada. Em partida realizada no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, Elias abriu o placar pa...