Grêmio e Internacional fazem clássico de olho na Libertadores

Se um Gre-Nal nunca pode ser considerado um jogo qualquer, o deste domingo (3), às 18 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) contará com um fator a mais de motivação para as duas equipes: o equilíbrio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O jogo, válido pela 30ª rodada, colocará frente a frente duas equipes que passaram por traumas recentes e...