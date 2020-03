Esporte Grêmio e Internacional disputam Gre-Nal inédito pela Libertadores Os arquirrivais venceram na estreia na semana passada. O tricolor derrotou o América de Cali, por 2 a 0, como visitante, e o colorado goleou a Universidad Católica, do Chile, por 3 a 0

Grêmio e Internacional disputam um clássico inédito nesta quinta-feira, às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Será o primeiro Gre-Nal válido pela Copa Libertadores, principal competição do continente. Para apimentar ainda mais o confronto, vale o primeiro lugar do Grupo E.Os arquirrivais venceram na estreia na semana passada. O time do técnico Renato Gaúcho de...