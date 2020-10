Esporte Grêmio e Inter empatam em clássico com duas expulsões e fim de jejum de gols O resultado faz o tricolor chegar a 14 pontos e o colorado acumula 22. Na próxima rodada, o time de Renato Gaúcho recebe o Coritiba e a equipe de Eduardo Coudet visita o Bragantino

O sexto Gre-Nal do ano terminou empatado. Neste sábado (3), em Porto Alegre, o Grêmio abriu o placar e o Internacional buscou o 1 a 1, de pênalti. Pepê e Thiago Galhardo fizeram os gols do Gre-Nal 428. O clássico válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou marcado, também, pelas expulsões de Musto e Bruno Cortez e fim do jejum de gols do time colorado contra...