Esporte Grêmio e Inter aguardam resposta da Conmebol para saber punições na Libertadores A partida válida pela 2ª rodada do Grupo E do torneio acabou empatada sem gols, porém teve quatro expulsões para cada lado

Está nas mãos da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a decisão sobre quais serão as punições para os oito jogadores de Grêmio e Internacional que foram expulsos na partida entre as equipes pela Copa Libertadores, no último dia 12, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Os departamentos jurídicos dos dois clubes apresentaram as defesas em audiência por teleconferência n...