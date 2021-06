Esporte Grêmio e Fortaleza perdem pênaltis e empatam sem gols em Porto Alegre Yago Pikachu cobrou o pênalti defendido por Gabriel Chapecó, do Grêmio, enquanto Diego Souza foi quem chutou a penalidade defendida por Felipe Alves

Grêmio e Fortaleza tiveram chances iguais, mas não conseguiram marcar nenhum gol neste domingo (27), em Porto Alegre. O placar de 0 a 0 em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro mantém o time gaúcho na lanterna, e sem nenhuma vitória no Brasileirão, e a série de duelos sem vitória para a equipe cearense. O confronto na Arena do Grêmio teve expulsão, d...