Esporte Grêmio derrota Rosario e segue vivo na briga por vaga nas oitavas da Libertadores O Grêmio volta a jogar pela Libertadores no dia 23, quando viaja para o Paraguai, onde vai enfrentar o Libertad

O Grêmio manteve suas chances de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (10), ao derrotar o Rosario Central, por 3 a 1, na sua arena, em Porto Alegre, pela quarta rodada da fase de grupos. Com a vitória, o time de Renato Gaúcho chegou aos quatro pontos, na terceira posição no Grupo H. O Grêmio foi favorecido pela vitória do ...