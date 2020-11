Esporte Grêmio confirma favoritismo e vai às quartas da Copa do Brasil O gol da vitória foi marcado por Thaciano, aos 24 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Diego Souza

O Grêmio venceu o Juventude de novo e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (5), desta vez em Caxias do Sul, o time de Renato Gaúcho repetiu o placar da partida de ida: 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Thaciano, aos 24 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Diego Souza. A atuação gremista no estádio Alfredo Jaconi não foi da...