Esporte Grêmio coloca vantagem à prova no Paraguai Time gaúcho visita o Libertad, no Paraguai, e busca classificação após vitória por 2 a 0 em Porto Alegre

O time do Grêmio realizou na tarde desta quarta-feira (31), em um campo da sede da Conmebol, em Luque, na região metropolitana de Assunção, o último treino de preparação para encarar o Libertad nesta quinta-feira (01), às 21h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, na capital do Paraguai, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O vencedor do d...