Esporte Grêmio busca retomar normalidade com foco em treinos após protesto Depois do protesto violento na retomada das atividades, o plano do Grêmio é "entrar de cabeça" nos trabalhos com bola

O Grêmio busca retomar a normalidade. Se nos gabinetes o objetivo ainda é identificar e punir os responsáveis pelos atos de vandalismo durante o protesto da última quarta-feira, no campo do CT Presidente Luiz Carvalho a meta é encontrar tranquilidade com foco nas atividades. Luiz Felipe Scolari sempre repete que o momento ruim enfrentado pelo time só terá soluçã...