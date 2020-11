Esporte Grêmio bate Ceará com 1º gol de Churín e chega a sete vitórias seguidas Tricolor chega a 33 pontos em 20 jogos — a partida atrasada com o Goiás, válida pela sexta rodada, acontece dia 30. O Vozão, por outro lado, continua com 24 pontos

O Grêmio dominou o Ceará e fez 4 a 2 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação gremista decidiu a partida ainda no primeiro tempo, com pressão e meio-campo liderado por Jean Pyerre. Na etapa final, ainda teve espaço para Diego Churín marcar o primeiro gol desde que chegou a Porto Alegre. Jean Pyerre, Pepê e Diego Souza também marcaram para o...