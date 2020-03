Esporte Grêmio aposta na experiência para iniciar a briga pelo 4º título da Libertadores Um problema para o técnico Renato Gaúcho é o desfalque do zagueiro argentino Kannemann, ainda em recuperação de uma cirurgia no pé esquerdo

Campeão em 2017 e semifinalista em 2018 e 2019, o Grêmio aposta no seu experimentando elenco para brigar pelo quarto título da Copa Libertadores. O primeiro passo será dado, nesta terça-feira, na Colômbia, diante do América de Cali, em duelo válido pelo Grupo E, marcado para as 21h30 (horário de Brasília). Os comandados de Renato Gaúcho sabem que um resultado positi...