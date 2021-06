Esporte Grêmio aposta em time maduro para lidar com tensão por último lugar Equipe comandada por Tiago Nunes visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, ainda em busca da 1ª vitória na Série A 2021

Uma eventual recuperação do Grêmio no Campeonato Brasileiro precisará passar por algo a ser feito dentro e fora de campo. Sem nenhuma vitória após cinco partidas, o clube usa a conversa no dia a dia como estratégia para tentar diminuir o clima de tensão pela lanterna. É também com papo que a diretoria e comissão técnica procuram blindar os jogadores, vários deles ...