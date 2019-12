Esporte Grêmio anuncia renovação de contrato com técnico Renato Gaúcho até o fim de 2020 Um dos principais responsáveis pela conquista do tri da Copa Libertadores, o técnico começará a quarta temporada consecutiva no comando do time, no que será o seu quinto ano de trabalho à frente da equipe

A diretoria do Grêmio anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o técnico Renato Gaúcho. O novo compromisso foi selado no Rio de Janeiro e terá a validade de um ano, até o final de 2020. Um dos principais responsáveis pela conquista do tri da Copa Libertadores, Renato começará a quarta temporada consecutiva no comando do time, no que será o seu quinto a...