Esporte Grêmio anuncia renovação com Renato Gaúcho até o final de 2021 Renato está no Grêmio desde setembro de 2016 e sempre assinou contratos até o fim das temporadas

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (5) a renovação de contrato de Renato Gaúcho. O treinador estendeu seu vínculo com a equipe até o final da temporada de 2021. O acordo foi selado na noite de quinta, logo após chegada da delegação gremista a Atibaia, em preparação para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, diante do Palmeiras. Renato já havia encaminhado acordo...